مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير الدراسة بمدارس الألومنيوم

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وعبد الرحمن نجيب أحمد رئيس قسم التعليم الابتدائي، والأمير نور جهلان رئيس قسم التعليم الإعدادي، جولة تفقدية بعدد من مدارس الألومنيوم.

شملت الجولة التفقدية لمدير عام الإدارة، مدارس اللغات الابتدائية، واللغات الإعدادية، و الخليفة الأول الإعدادية بمدينة الألومنيوم.

وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، والمعامل، وحجرة المكتبة، و أفنية المدارس، ودورات المياه للتأكد من نظافتها حرصا علي سلامة الطلاب والتلاميذ، كما طالع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين، وسجلات 5 سلوك.

و أوصي الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، بضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، مع إلتزام مسؤولي أمن البوابة بالمنشآت التعليمية، بمواقع عملهم، مع الاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية ودورات المياه، وإزالة المباني العشوائية بالمدارس.

وأكد المدير العام، علي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل أمن وسلامة التلاميذ والطلاب والمنشآت المدرسية، ومتابعة المخزن الفرعي، لما يرد من كتب مدرسية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن المتابعين والتوجيهات الفنية، والعمل علي تحفيز الطلاب والتلاميذ المتميزين، وحصر الضعاف وتفعيل برامج العلاج، مؤكدا علي المتابعة الجادة من إدارات المدارس للمعلمين داخل الفصول.