بقيمة 4 ملايين دولار.. استثمارات جديدة بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، جنوب قنا، على إقامة مشروعات جديدة؛ بالمنطقة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 4 ملاين دولار أمريكي.

وقال بيان لمحافظة قنا، إن مجلس الإدارة، برئاسة محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، وافق على إنشاء شركة باترا لتصنيع الإسفنج والمراتب علي مساحة 10 آلاف متر مربع برأس مال مليون و350 الف دولار امريكي، بطاقة 70 عامل.

وشركة الأقصر لتصنيع المراتب وسوست المراتب علي مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال ثلاثة مليون و300 الف دولار أمريكي بطاقة 137 عامل.

محافظ قنا

واجتمع المحافظ، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة المنطقة الحرة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط.

وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الإستثمار بالمحافظة.

إلغاء ترخيص شركتين:

وأوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان المجلس وافق علي الطلب المقدم من للأعلاف والكيماويات (ش. م.م.) بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 16 يناير القادم.

والطلب المقدم من شركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر الجارى.

وأضاف عبد الباقي أن مجلس وافق أيضًا على إلغاء الموافقة والترخيص الصادر لكل من شركتي هيبي تكس لإنتاج المستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء.

وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يولي قطاع الاستثمار اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين ورجال الأعمال للمناطق الصناعية بالمحافظة، ومن ثم تذليل كافة التحديات التي تواجههم لدفع عجلة الإنتاج ، والحد من البطالة ، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.