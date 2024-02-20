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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسرح الجنوب يطلق بوستر دورته الثامنة.. صورة

المهرجان المسرحي
المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

أطلقت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع  برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بوستر الدورة الثامنة من المهرجان، وتقام فى محافظة قنا فى الفترة من 1 الى 6 مارس المقبل والتي تحتفل بالمسرح العراقي.


قالت الفنانة نسرين محمود شعبان، مصممة البوستر :  "فكرت اثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة ان يكون مختلف عن السنوات الماضية خاصة ان المهرجان يهتم بقضايا المراة.

 

وتابعت : "ولكن لم يتم الاشارة اليها من قبل فالصورة من العرض المسرحى  الاسبانى  "عرس الدم" الذى  حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان وعبر بشكل كبير عن قضايا المراة على المستوى العالمي.


وأضافت: “أن كل التصميمات كانت تحت اشراف د. اسلام زكى رئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة”.

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