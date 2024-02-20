مسرح الجنوب يطلق بوستر دورته الثامنة.. صورة

أطلقت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بوستر الدورة الثامنة من المهرجان، وتقام فى محافظة قنا فى الفترة من 1 الى 6 مارس المقبل والتي تحتفل بالمسرح العراقي.



قالت الفنانة نسرين محمود شعبان، مصممة البوستر : "فكرت اثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة ان يكون مختلف عن السنوات الماضية خاصة ان المهرجان يهتم بقضايا المراة.

وتابعت : "ولكن لم يتم الاشارة اليها من قبل فالصورة من العرض المسرحى الاسبانى "عرس الدم" الذى حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان وعبر بشكل كبير عن قضايا المراة على المستوى العالمي.



وأضافت: “أن كل التصميمات كانت تحت اشراف د. اسلام زكى رئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة”.