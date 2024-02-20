يفضل الكبار والصغار تناول الدجاج بأكثر من طريقة مختلفة لمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضير بأكثر من طريقة مختلفة.

ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير أسرع صينية دجاج بالفرن لتقدمي وجبة متكاملة على مائدة الطعام.

المقادير

- الدجاج : كيلو ونصف (منظف)

- ملح : رشّة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- الليمون : 1 حبة (أسود ومطحون)

- فلفل أسود : رشّة

- معجون الطماطم : 4 ملاعق كبيرة

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 4 حبات (مقطع حلقات)

- البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات)

- طماطم : 4 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات)

- الماء : ربع كوب

طريقة التحضير

في وعاء، تبّلي قطع الدجاج بالملح، والبهارات المشكلة، والليمون الأسود، وملعقتين من معجون الطماطم، ثم اتركي الوعاء جانباً حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

ادهني صينية فرن كبيرة الحجم بالسمن، ثم وزعي بها حلقات البصل، ثم ضعي فوقها الدجاج المُتبّل، ورصّي حلقات البطاطس، وحلقات الطماطم فوق الدجاج.

رشّي الملح والفلفل الأسود على الوجه.

اخلطي كمية معجون الطماطم المتبقية في ربع كوب الماء، ثم صبي المزيج على وجه الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

غلّفي الصينية بورق القصدير، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي ساعة حتى تمام النضج، ثم قدمي صينية الدجاج ساخنة.