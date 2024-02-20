تدريب 30 شاب بالشرقية على تطوير صناعتي الفخار والكليم اليدوي

لإنتاج صناعات حرفية ذات جودة عالية..

استمراراً لتنفيذ برنامج التدريب الحرفي لتدريب (30) شاب وفتاة لرفع جودة وتطوير المنتجات الفخارية بقريتى كفر المشهدى وكفر محمد جاويش، ومنتجات الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس والذي تنظمه إدارة السياحة والمتاحف بالتعاون مع إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام محافظة الشرقية والممول من قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية لتفعيل" مبادرة منصة أيادى مصر".

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، لمتابعة سير البرنامج التدريبي، لتدريب (15) شاب وفتاة من مركز بلبيس للتدريب على رفع جودة وتطوير صناعة الكليم وذلك بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس، بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة والمتاحف، وحنان فتوح مدير إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة، وزينب شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية ومتخصصة في تدريب وصناعة الكليم .

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قد قامت بتدريب منتجى الحرف اليدوية والصناعات التراثية ، وتنظيم معارض مجانية لهم بالمنطقة الأثرية بتل بسطا والمتحف القومى للحضارة المصرية ونادى الصيد ومعرض القاهرة الدولى ومعرض الحرف اليدوية بأسوان ، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الشرقية ، كما تم إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل التحديات الإقتصادية ، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر من منتصف شهر يناير الماضى حتى منتصف شهر ابريل القادم ، ويستهدف البرنامج تدريب (15 متدرب) على تطوير صناعة الفخار في ورش تصنيع الفخار بقريتى المشهدى وكفر محمد جاويش ، فضلاً على تدريب (15) متدرب على تطوير صناعة الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس ، من سن 18 سنة ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم ، مؤكدة أنه سيتم منح كل متدرب حافزاً مادى خلال فترة التدريب ، كما سيتم توفير الخامات مجاناً ، بالإضافة الى اختيار افضل المعروضات لعرضها بالمعارض التي توفرها المحافظة لعارضى مبادرة أيادى مصر .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية "المشغولات الرمضانية بالخشب وخيط السلسة" وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة شباب أبو حماد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال ورشة العمل تم تعريف الفتيات المشاركات بطرق صنع المشغولات الرمضانية كالزينة والفوانيس باستخدام الخشب وخيط السلسة لافتاً إلى أن مثل هذه الورش الحرفية تشجع الفتيات على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والابتكار واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته إجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت موضوعات منها "آليات تطوير المعامل - ترقيات أعضاء هيئة التدريس".

وتطرق الإجتماع إلى الاطمئنان على استعدادات الأقسام التعليمية المختلفة بالمعهد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج أجيال تشارك في بناء وتنمية المجتمع.