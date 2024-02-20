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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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دعم شعبي واسع لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.. فيديو

اندلاع المظاهرات
اندلاع المظاهرات المؤيدة لفلسطين منذ العدوان على غزة

واصلت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع حول الآثار القانونية المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، قال إن الوفود تتواصل إلى محكمة العدل الدولية لإبلاغ المحكمة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. 

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وأشار إلى أن ممثلي 11 دولة توجهوا إلى محكمة العدل الدولية وأدانوا الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأجمعوا على ضرورة إنهاء الحرب والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي. 

ولفت إلى أن كل الأعمال الإسرائيلية في فلسطين هي أعمال احتلال ويجب أن تتوقف، وأكد أن العديد من وفود الدول الداعمة للدولة الفلسطينية ستكون حاضرة خلال الساعات القادمة. 

ونوه إلى أن العشرات من المؤيدين الفلسطينيين يتجمعون منذ الصباح حول المحكمة مطالبين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يولد دعما شعبيا وسياسيا في المحكمة.

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