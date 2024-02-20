الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تستهدف قوة صهيونية بخان يونس

غزة
غزة

نقلت وكالة “صفا”، أن كتائب سرايا القدس استهدفت قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخان يونس قوامها 6 أفراد بقذيفة (TPG) أوقعناهم بين قتيل وجريح.

من جانبها، قالت لجان المقاومة في فلسطين إن الإجراءات الصهيونية القمعية التي تنوي فرضها حكومة الكيان النازية في المسجد الأقصى هي امتداد للجرائم التي تنفذ بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتها هدفها فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مسرى النبي وتهويده.

واعتبرت أن هذه الجرائم التهويدية ما كانت تتم لولا الصمت والعجز المخزي للكيان الصهيوني.

وأكدت على أن عدم تحرك الدول للتصدي لهذه الجرائم بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة سيشجع هذا الكيان النازي وقادته الفاشيين على إرتكاب المزيد من الجرائم.

 

ودعت لجان المقاومة إلى التحرك العاجل اتجاه انقاذ المسجد الأقصى ومدينة القدس و الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة.

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