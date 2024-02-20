تدريب فتيات الزقازيق وبلبيس على تطوير صناعتي الفخار والكليم اليدوي

تابعت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، سير أعمال البرنامج التدريبي الحرفي، والممول من قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية لتفعيل «مبادرة منصة أيادى مصر».

وزارت نائبة المحافظ، اليوم الثلاثاء، جمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس، وتفقدت فاعليات تدريب 15 شابًا وفتاة من مركز بلبيس، على رفع جودة وتطوير صناعة الكليم، وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة والمتاحف، وحنان فتوح مدير إدارة التعاون الإنتاجي بديوان عام المحافظة، وزينب شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية والمتخصصة في تدريب وصناعة الكليم.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ برنامج التدريب الحرفي لتدريب 30 شابًا وفتاة لرفع جودة وتطوير المنتجات الفخارية بقريتى كفر المشهدى وكفر محمد جاويش، ومنتجات الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس والذي تنظمه إدارة السياحة والمتاحف بالتعاون مع إدارة التعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الشرقية.

وأشارت نائبة محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة قامت بتدريب منتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، ونظمت معارض مجانية لهم بالمنطقة الأثرية بتل بسطا والمتحف القومى للحضارة المصرية ونادى الصيد ومعرض القاهرة الدولى ومعرض الحرف اليدوية بأسوان، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الشرقية، كما تم إضافة منتجي الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

ولفتت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة، خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل التحديات الاقتصادية، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية.

وذكرت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر من منتصف شهر يناير الماضي حتى منتصف شهر أبريل القادم، ويستهدف البرنامج تدريب 15 متدرب على تطوير صناعة الفخار في ورش تصنيع الفخار بقريتى المشهدى وكفر محمد جاويش، فضلاً على تدريب 15متدرب على تطوير صناعة الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس، من سن 18 سنة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم.

ونوهت إلى أنه سيتم منح كل متدرب حافزاً مادى خلال فترة التدريب، كما سيتم توفير الخامات مجاناً، بالإضافة إلى اختيار أفضل المعروضات لعرضها بالمعارض التي توفرها المحافظة لعارضى مبادرة أيادي مصر.