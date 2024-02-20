محافظ الشرقية يُتابع مع رؤساء المراكز نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

لدفع عجلة العمل..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءه الشوارع والطرق الداخلية بتركيب بلاط الانترلوك وذلك بشوارع المدينة (الساحة وتفريعاته - الايمان وتفريعاته - المنيسى وتفريعاته - ترعة المنيا - الجلاء - شلتوت ) بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بشوارع متفرقة بالمدينة ومنها شارع المنيسى لإضافة لمسه حضارية مشرفة أمام اهالي المدينة.

وقام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية ومنها تغطية ترعة أم الريش أمام وحدة مرور الإبراهيمية للوقوف على انتظام سير العمل والإلتزام بالمواصفات الفنية ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بميدان مدخل الطريق الدائري للمدينة فضلا ًعن أعمال تسويه وتمهيد طريق شرقية مباشر - تل محمد لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

وقام تابع رئيس مركز ومدينه منيا القمح مشروع توسعه كوبرى أبو طبل حيث تم الانتهاء نهائياً من كوبرى بحر أبو الأخضر وجارى الانتهاء من كوبرى مصرف القليوبى وتم ردم المنطقه بين الكوبريين ترعه المدير وجارى التنسيق مع اداره كهرباء شرق منيا القمح برفع الأعمده المتعارضه مع أعمال التوسعه و التنسيق مع مديريه الطرق والشركة المنفذه لسرعه الإنتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قرر إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم حضور ١٩ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

عدم حضور ٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية إكراش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة لافتاً إلى أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، دائمًا ما يؤكد الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى بدء تدشين فعاليات برنامج "الثقافة حياة" بالمحافظة والتي تُعد نقطة الإنطلاق الأولى للمبادرة بمشاركة مؤسسة مصر الخير، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور كلٍ من عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، والدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، ومنسق عام مبادرة الثقافة حياة، وأحمد واصف مدير قصر ثقافة الزقازيق، ومحمد سمير مدير الإدارة الفنية بالفرع، ومسؤولى الأنشطة بالفرع وقصر ثقافة الزقازيق.

وأشار مدير فرع ثقافة الشرقية، إلى أن مبادرة "الثقافة حياة" تستهدف العمل على دعم العدالة الثقافية عبر إتاحة الثقافة لمختلف فئات المجتمع، واكتشاف الموهوبين في شتى المجالات الثقافية ورعايتهم، وتعزيز الانتماء لدى المواطن المصري ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية وأن المجتمع بلا ثقافة كجسد بلا روح.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية، أن مبادرة "الثقافة حياة" ستشمل أنشطتها تقديم عروض مسرحية مناسبة لكافة أفراد الأسرة وذات محتوى ثقافى واجتماعى يعزز القيم الإيجابية، وعروض سينمائية لتنمية الوعي المجتمعي، فضلاً عن الأفلام التسجيلية ذات الصلة بالمحافظة، بالإضافة إلى ورش لبناء قدرات العاملين بالمجال الثقافي، ولاكتشاف الموهوبين وبناء قدراتهم في مجالات الإبداع المختلفة، وإقامة المسابقات الثقافية للتحفيز على تقديم منتج إبداعي فى نهاية كل ورشة، ويراعى فى كافة الأنشطة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة.