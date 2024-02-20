الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في زيارة مفاجئة لوزير الصحة:

صرف مكافأة للعاملين بمركز طب أسرة التجمع الثالث

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته المتواصلة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

txt

وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويتابع عمل وحدة الأشعة المقطعية

txt

وزير الصحة يبحث مع وفد الجمعية التركية لزراعة الأعضاء التعاون وتبادل الخبرات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادات الأطفال، والأسنان، وتنظيم الأسرة، وراجع مخزون الأدوية والمستلزمات، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم، للتأكد من مدى رضائهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على سجلات حضور العاملين من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، وراجع القوى البشرية الخاصة بالمركز، كما راجع معدلات تردد المرضى، وتناسبه مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تأكد من توافر ألبان الأطفال وأرصدتها، وصلاحياتها، وراجع آلية صرفها للمستحقين، حسب التقارير الطبية الخاصة بالأمهات والمواليد، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ومدى الالتزام بالحفاظ على نظافة وتهوية المكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بأداء المركز، وتوجه بالشكر للقائمين عليه، موجهًا بصرف مكافأة لكافة العاملين في المركز، تقديرًا لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم.

مواد متعلقة

وزير الصحة يستقبل سفير تركيا لبحث التعاون بين البلدين

وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج (1445- 2024)

وزير الصحة يفتح تحقيق حول تغيب الفرق الطبية بمستشفى قويسنا المركزي
الجريدة الورقية