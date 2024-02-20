صرف مكافأة للعاملين بمركز طب أسرة التجمع الثالث

في زيارة مفاجئة لوزير الصحة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته المتواصلة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادات الأطفال، والأسنان، وتنظيم الأسرة، وراجع مخزون الأدوية والمستلزمات، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم، للتأكد من مدى رضائهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على سجلات حضور العاملين من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، وراجع القوى البشرية الخاصة بالمركز، كما راجع معدلات تردد المرضى، وتناسبه مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تأكد من توافر ألبان الأطفال وأرصدتها، وصلاحياتها، وراجع آلية صرفها للمستحقين، حسب التقارير الطبية الخاصة بالأمهات والمواليد، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ومدى الالتزام بالحفاظ على نظافة وتهوية المكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بأداء المركز، وتوجه بالشكر للقائمين عليه، موجهًا بصرف مكافأة لكافة العاملين في المركز، تقديرًا لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم.