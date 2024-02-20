الثلاثاء 20 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمنيا

رصف الطرق الرئيسية
رصف الطرق الرئيسية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أعمال تنفيذ خطة الرصف على مستوى الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، للشوارع والطرق الرئيسية ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي ، للوقوف على آخر المستجدات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني ، لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة ، لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية ، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية لقطاع الطرق ، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية على مدار الأسبوع الماضي ، حيث بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، في رصف الطبقة السطحية بطريق المنشيه وتفرعاته ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لـ 2024/2023 ، حيث تنفذ الأعمال وحده الرصف والإنشاءات بالمحافظة ، تحت إشراف مديريه الطرق، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ، مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير ، أمام المارة من المواطنين و قائدي المركبات ، والعمل على تقليل الإزدحام المروري ، وخلق سيولة مرورية بالمدينة ، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية بأعمال تهيئة تفرعات شارع المدارس بحي شمال المدينة ، حيث تم استكمال قطع التربة بتفرعات شارع المدارس ، حتى شارع الحرية وشارع الهدايه ، استعداداً لتركيب الإنترلوك بها  ، كما تم وضع التربة الرملية في شوارع حي شمال خلف مدرسة الإعدادية استعدادا لعمليه الرصف.

يأتي ذلك ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية ، من خلال المشروع القومي لرصف الطرق ، لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وفى ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث تم البدء في أعمال الرصف بمجمع مواقف سيارات ملوي الجديد ، والوقوف على آخر الأعمال والمستجدات، مع مراعاة الجودة الفنية أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية ، وتقديم الدعم اللازم لضمان الإنتهاء ، وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك ، بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الورقية