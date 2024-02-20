رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أعمال تنفيذ خطة الرصف على مستوى الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، للشوارع والطرق الرئيسية ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي ، للوقوف على آخر المستجدات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني ، لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة ، لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية ، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية لقطاع الطرق ، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية على مدار الأسبوع الماضي ، حيث بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، في رصف الطبقة السطحية بطريق المنشيه وتفرعاته ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لـ 2024/2023 ، حيث تنفذ الأعمال وحده الرصف والإنشاءات بالمحافظة ، تحت إشراف مديريه الطرق، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ، مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير ، أمام المارة من المواطنين و قائدي المركبات ، والعمل على تقليل الإزدحام المروري ، وخلق سيولة مرورية بالمدينة ، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية بأعمال تهيئة تفرعات شارع المدارس بحي شمال المدينة ، حيث تم استكمال قطع التربة بتفرعات شارع المدارس ، حتى شارع الحرية وشارع الهدايه ، استعداداً لتركيب الإنترلوك بها ، كما تم وضع التربة الرملية في شوارع حي شمال خلف مدرسة الإعدادية استعدادا لعمليه الرصف.

يأتي ذلك ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية ، من خلال المشروع القومي لرصف الطرق ، لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وفى ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث تم البدء في أعمال الرصف بمجمع مواقف سيارات ملوي الجديد ، والوقوف على آخر الأعمال والمستجدات، مع مراعاة الجودة الفنية أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية ، وتقديم الدعم اللازم لضمان الإنتهاء ، وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك ، بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.