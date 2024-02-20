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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ قنا يُوجه بالمتابعة الدورية لمشروع تبطين الترع

تبطين الترع ــ أرشيفية
تبطين الترع ــ أرشيفية

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،  بالمتابعته الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال تبطين الترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول، وإزالة أية عوائق موجودة بها سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير الدورية، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من قبل الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف 

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية بنطاق محافظة قنا.

محافظ قنا 

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومهندس مجدى بطرس مدير عام ري غرب ومهندس صالح ابراهيم مدير عام رى شرق والدكتور علاءشاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف المراكز والقرى وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة بشأن تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول تحسباً لحدوث أي طارئ

وأبرز المحافظ، أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص

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