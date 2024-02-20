العلامة الكاملة لذئاب الجبل في بطولة الجمهورية لليد

بالعلامة الكاملة والفوز فى جميع المباريات انتصر فريق المقاولون مواليد 2006 على نادي مدينة نصر بنتيجة 29 / 27 ضمن فعاليات بطولة الجمهورية غير مرتبط لكرة اليد.

بهذه النتيجة يتصدر المقاولون العرب المجموعة ويضمن الصعود إلى دور الثمانية من البطولة.

ويدرب الفريق كابتن تامر مدبولى

م.مدرب كابتن احمد أبو شادى

إدارى الفريق ك أحمد مختار

رئيس الجهاز ك عادل محمود.

ذئاب الجبل تتفوق على سبورتنج في كرة اليد

في سياق آخر، فاز فريق نادي المقاولون العرب مواليد 2011 بنات على فريق نادي سبورتنج بنتيجة 22/23 في نهائيات بطولة الجمهورية لكرة اليد على ملاعب نادي المقاولون .

يدرب الفريق كابتن / عمرو زكريا

أخصائي إصابات دكتور /مصطفي حسين، إداريه كابتن/ نعمه جمعه

مدير فني كابتن عادل محمود.