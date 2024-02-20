محافظ الشرقية: فوزنا ضمن المحافظات الست الأكثر تميزاً في مبادرة وزارة التخطيط

خلال احتفالية نقابة الصيادلة..

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية بيوم الصيدلي المثالي ، والتي أقيمت بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة أمل الجندي عميدة كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعه الزقازيق ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور مصطفي عوض الله رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، والدكتور وديع انطوان نائب رئيس الغرفة التجارية، وهناء انيس عضو مجلس النواب، وأعضاء النقابة العامة والفرعية للصيادلة بالشرقية، ولفيف من الأطباء و أساتذة الجامعة ورؤساء مجلس إدارة شركات الأدوية.

وبدأت فعاليات الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها تلاوه آيات من الذكر الحكيم ثم كلمه لمحافظ الشرقية أكد فيها أهمية دور مهنة الصيدلة في المجتمع باعتبارها مهنة محورية تقدم خدماتها في كافة المجالات ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر لذا تستلزم ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للإرتقاء بها وإستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه افراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام ، مؤكداً أن مهنة الصيدلي تمثل الشرف والأمانة والعلم والتعامل مع الآخر.

وأوضح محافظ الشرقية، أهمية الإستمرار في التزود بالعلم والمشاركة في المؤتمرات العلمية للإطلاع والتعرف على كافة الأبحاث والدراسات المتقدمة في كافة التخصصات العلمية التي من شأنها أن تُساهم في إحداث حراك دائم في الصروح العلمية والتعليمية مما ينعكس آثارها الإيجابية على تقدم المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى إنضمام محافظة الشرقية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) وذلك لأول مرة في تاريخ المحافظة لتستكمل المحافظة بذلك ملف الإنجازات في مجال التدريب والتعليم والتعلم لتحقيق الإستفادة لكل المواطنين على أرض المحافظة ولتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم .

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة إستطاعت الفوز ضمن المحافظات الست الأكثر تميزاً في مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي" والتي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023، ليتم بذلك منح المحافظة مبلغ إضافي من الإستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لها خلال العام المالي 2023 /2024 بما يعادل 85 مليون جنيه يتم توجيهها للمشروعات التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية.

وأشاد المحافظ، بدور مركز التدريب وتنمية المواد البشرية التابع للديوان العام والذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية وطلبة الجامعات والشباب الخريجين وذلك لكونه أول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات وتم إعتماده من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم دورات تدريبية متميزة ، وكذلك تقديم دورات تدريبية للراغبين من أبناء المحافظة في تعلم اللغة الصينية ، لافتاً إلى انه تمت الموافقة علي التعاون مع الجانب الصيني لدعم بعض المشروعات الفنية داخل المحافظة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية بدور محافظ الشرقية ودعمه الدائم للصيادلة وحضوره كافة الفعاليات التي تنظمها النقابة لتكريم النماذج المضيئة بها والتي اثرت الحياة العلمية والعملية في المجال الصيدلي وكذلك تكريم حفظة القرآن الكريم من الصيادلة.

وشهدت الإحتفالية تكريم عدد من الصيادلة المتميزين مهنياً وكذلك حفظة القران الكريم بمنحهم شهادات تقدير نظراً لجهدهم المبذول خلال الفترة السابقة وتأدية عملهم على أكمل وجه.

وأهدى نقيب صيادلة الشرقية درع الصيدلي المثالي لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره الداعم والمساند لمهنه الصيدلي وحرصه الدائم على مشاركة الصيادلة فعاليتهم المختلفة.