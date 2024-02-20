بروفات مكثفة لأمير صلاح الدين بسبب "مونولوج فكري".. صور

بروفات يومية مكثفة يقوم المطرب والممثل والمخرج أمير صلاح الدين، في إحدى قاعات البروفات بالدقي من أجل عرضه الجديد "مونولوج فكري - Stand up jazzy" والذي سيقام يوم الخميس القادم الموافق 22 من فبراير الجاري، على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد ولمدة ليلة واحدة.

ويقدم أمير صلاح الدين، من خلاله تجربة مسرحية جديدة لم يقدمها من قبل، ولم يتم تقديمها من قبل في الوسط الفني، ويقول " هي تجربة اعمل عليها منذ أكثر من 3 سنوات حيث أجمع فيها مابين بين فن الاستاند اب الكوميدي والمونودراما والغناء وموسيقي الجاز، من خلال 8 اغاني سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب موهوبين، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبد الحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها ايضا".



واضاف "وبالنسبة للعازفين فيشاركني كل من محمود عبد العزيز، ومحمد يوسف چو، وممدوح ويتي، ومحمد محمود ويڤ ، ونور عبيد، والذين تحمسوا لتلك التجربة الجديدة، والاشبه بمغامرة والتي نسعي لان نقدم من خلال عدد من المشاكل وبعض حلول لها كنوع من التوعية، وهذا هو دور الفن اتجاه المجتمع"، ومن المقرر أن يتضمن هذا الحدث العديد من المفاجآت وضيوف الشرف، والذي لم يعلن عنهم بطل هذه التجربة الفنان أمير صلاح الدين، يذكر أن تذاكر الحفل تترواح اسعارها مابين 200 جنيه و250 و300 جنيه.



ويدخل أمير صلاح الدين، السباق الرمضاني للعام الجاري حتى الآن بمسلسل "محارب"، وهو بطولة الفنان حسن الرداد ويشاركه في بطولة العمل عددًا من الفنانين منهم ماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل، جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين هو أحد أعضاء فريق بلاك تيما، والذي يضم أيضًا الفنانان أحمد بحر ومحمد عبده، وطرح الفريق في بداية العام الجاري أحدث أغانيهم، والتي تحمل اسم "عالم غريب" كلمات وألحان محمد عبده (أحد أعضاء الفريق) وتوزيع رحال، وإنتاج ماريونت.