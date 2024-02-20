الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيمار ينهي الجدل حول مستقبله مع الهلال

نيمار لاعب الهلال
نيمار لاعب الهلال السعودي

حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور موقفه مع نادي الهلال بعد نهاية عقده الحالي والمقرر لها في الصيف المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول إمكانية رحيله إلى الدوري البرازيلي.

واستقر نيمار على تجديد عقده مع الهلال في حال رغبت إدارة الزعيم ذلك بهاية الموسم الجاري.

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وقال مارسيلو تيكسيرارئيس نادي سانتوس البرازيلي في تصريحات نقلتها بعض الصحف اليوم: " نيمار أخبرني أنه من الممكن أن يُجدد عقده مع نادي الهلال، ولا يفكر حاليًا في العودة إلى البرازيل ".

ويعاني نيمار من إصابة بالرباط الصليبي تعرض لها مطلع الموسم الجاري بعد مباراتين فقط من مشاركته بقميص الهلال، وأكدت التقارير الطبية غيابه عن الملاعب مدة قد تصل إلى 9 أشهر.

الهلال يتجه لتجديد عقد نيمار

وتجه النية داخل إدارة نادي الهلال السعودي لتجديد عقد نيمار نظرًا للحاجة لخدماته في الفترة المقبلة ولتواجد اللاعب ضمن مشروع صندوق الاستثمارات للنهوض بالكرة السعودية ودوري روشن.

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