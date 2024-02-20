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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فروسية مصر تمثل شمال أفريقيا بمونديال الرياض أبريل المقبل

منافسات الفروسية
منافسات الفروسية المصرية

نجح ثلاثي المنتخب الوطني للفروسية محمد طاهر زياده ، عبد الرحمن شوشه و زين شادى" ، في تصدر قائمة الدورى العربى للفروسية " قسم شمال أفريقيا " بعد تمكنهم من الحصول علي المراكز الثلاثة الاولي علي التوالي.

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و بذلك تكون مصر قد حسمت المقعدين المخصصين لشمال أفريقيا في بطولة كأس العالم 2024 المقرر لها بالرياض في أبريل من العام الجاري.

ومن جهته تقدم مجلس إدارة الإتحاد المصرى للفروسية برئاسة دكتور إسماعيل شاكر بخالص التقدير إلى الثلاثي متمنياً لمن تأهل إلى كأس العالم التوفيق وحسن تمثيل مصر في مونديال الرياض.

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