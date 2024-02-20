حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي بحي حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ عدة ازالات لمخالفات بناء وتعديات واقعة على الاراضي الزراعية التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وكذلك تعدي بالمهد على أرض إصلاح زراعي.

تمت الازالات على مساحة اجمالية ٣٠٠ متر مربع

وقامت الاجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية و بحضور مدير جمعية الاصلاح الزراعي و مديري المتابعة الميدانية والاشغالات والازالات ومشرفي المربعات بحي حلوان وكذلك القوات الشرطية من المرافق وقسم شرطة حلوان، تمت الازالات على مساحة اجمالية ٣٠٠ متر مربع تقريبا تمثلت في عدد ٤ ازالات لازالة مباني من الطوب الابيض البلوك وبها غرف بدون اسقف و ذلك بحوض الجزيرة العجوزة الى جانب ازالة حالة تعدي بالمهد بحوض الجبل الوسطاني وهي عبارة عن مباني من الطوب الابيض بارتفاع ٢ متر تقريبا على مساحة ٧٠ متر مربع بما يعادل ١١ سهما تقريبا.

وذلك في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين والتي تم تنفيذها بمعدات وعمال حي حلوان.

الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات

ووجهت نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد .

وياتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات حفاظا على املاك الدولة واراضى الولايات والوقوف امام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وكانت قد أشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال اعمالها الميدانية الموسعة، اعمال تطوير و رفع الكفاءة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الجنوبية، ومنها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة والطرق المؤدية إليه بنطاق حي الخليفة، للوقوف على أعمال التطوير أولا بأول، وخروج الأعمال بالمظهر اللائق، تماشيا مع سلسلة المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية، طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وذلك بمشاركة الاجهزة التنفيذية والمعنية المنطقة الجنوبية وحي الخليفة حيث تم رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة عائشة نظرا لزيادة عدد زوار الميدان و الشوارع المحيطة و منها شارع القادرية والشوارع المؤديةإلى الامام الشافعي، مع الاهتمام بتقليم الاشجار و المزروعات ورفع كفاءة الحدائق، مع رفع نواتج التقليم مع تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات، والتنسيق مع الاجهزة المعنية لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءه شارع القادريه من اناره ودهان للعقارات بالشارع بالإضافة إلى أعمال ترميم للطرق ودهان للارصفة ورفع القطع المتروكة، واستكمال كافة النواقص منها، مشددة على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية إليه.



