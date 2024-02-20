GlobalFoundries تحصل على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة

تمنح إدارة بايدن تمويلًا بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة GlobalFoundries لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات بموجب قانون CHIPS.

ستقوم الشركة، التي انفصلت عن AMD في عام 2009 ولديها أيضًا إمكانية الوصول إلى قروض بقيمة 1.6 مليار دولار من مكتب برنامج CHIPS، بتقسيم الأموال بين ثلاثة مشاريع.

أولاً، ستقوم GlobalFoundries ببناء منشأة تصنيع جديدة في مالطا، نيويورك، حيث تهدف إلى إنتاج "تقنيات عالية القيمة غير متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت وزارة التجارة في بيان.

تقول شركة GlobalFoundries إنها ستستخدم المنشأة لبناء شرائح لمجموعة من الصناعات والتطبيقات، بما في ذلك مجالات السيارات والفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025.

ثانيًا، تخطط شركة GlobalFoundries لتوسيع منشأتها الحالية في مالطا من خلال دمج التكنولوجيا من مصانعها في سنغافورة وألمانيا بهدف صنع المزيد من أشباه الموصلات لاستخدامها في السيارات والشاحنات.

سيمكن هذا التوسع، جنبًا إلى جنب مع المصنع الجديد، شركة GlobalFoundries من مضاعفة سعة حرمها الجامعي في مالطا ثلاث مرات خلال العقد القادم أو نحو ذلك. بمجرد اكتمال جميع مراحل كلا المشروعين، تتوقع GlobalFoundries زيادة إنتاج الرقائق إلى مليون سنويًا عبر المصانع.

وأخيرًا وليس آخرًا، سيتم تخصيص التمويل المتبقي لتحديث مصنع موجود في بيرلينجتون بولاية فيرمونت. الهدف هو بناء أول مصنع أمريكي قادر على تصنيع كميات كبيرة من الجيل التالي من نيتريد الغاليوم على أشباه الموصلات السيليكونية للسيارات الكهربائية والهواتف الذكية وشبكة الطاقة وغيرها من التقنيات الرئيسة. وستستخدم المحطة طاقة خالية تمامًا من الكربون، بينما سيوفر النظام الشمسي الموجود في الموقع ما يصل إلى تسعة بالمائة من احتياجات الطاقة السنوية.

ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تخطط GlobalFoundries لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار في المواقع على مدى السنوات العشر القادمة. وتدعم نيويورك أيضًا مشاريع مالطا بمبلغ 575 مليون دولار في شكل إعفاءات ضريبية على أساس الأداء على أساس الأداء، في حين تستثمر هيئة الطاقة في نيويورك ما لا يقل عن 30 مليون دولار.

وتقول وزارة التجارة إنه من المتوقع أن تخلق المشاريع الثلاثة 1500 وظيفة تصنيعية وحوالي 9000 وظيفة بناء على مدى السنوات العشر المقبلة. من المقرر أن تدفع هذه الوظائف أجورًا عادلة وتقدم مزايا بما في ذلك رعاية الأطفال.

وتماشيًا مع الأهداف الأوسع لقانون تشيبس، تم تصميم هذا الاستثمار لتحسين سلاسل توريد أشباه الموصلات المحلية. تقول GlobalFoundries أن هناك أربع شركات فقط يمكنها تقديم "قدرات المسابك الحالية والناضجة" على نطاقها خارج الصين، وهي الوحيدة من بين تلك الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، توصلت الشركة إلى اتفاقية توريد مباشرة مع جنرال موتورز لتزويد شركة صناعة السيارات بمعالجات أمريكية الصنع ومساعدتها على تجنب أنواع النقص في الرقائق التي تسببت في تباطؤ كبير في تصنيع السيارات في خضم جائحة كوفيد-19. وافقت شركة GlobalFoundries على إنشاء ممر سعة حصري لرقائق جنرال موتورز. أبرمت GlobalFoundries صفقة شرائح مع Ford في عام 2021 أيضًا.