السبت.. مناقشة «أبحث عنك» للكاتب سراج الدين ياسين

يحتفل الكاتب د. سراج الدين ياسين، نجل المناضل الوفدى ياسين سراج الدين نائب البرلمان وشقيق مؤسس الوفد الجديد فؤاد سراج الدين، بتوقيع مجموعته القصصية الأولى بعنوان "أبحث عنك"، في السادسة مساء السبت المقبل فى مكتبة بيبليوتيك (Bibliotech) بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، يناقش المجموعة القصصية الناقد الأدبى مصطفى عبدالله والكاتبة الصحفية زينب عبدالرازق، وخلال الاحتفال يتحدث د.سراج عن مسيرته الأدبية وتجربته في كتابة هذه المجموعة القصصية الجديدة.

والدكتور سراج الدين ياسين هو كاتب مصري، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم إدارة الأعمال والتسويق الدولي، حصل على ماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة فيكتوريا بسويسرا. صدر كتابه الأول (دراسة تطبيقية حول سلوك المُستهلك وصناعة السيارات في مصر) عن دار مصر العربية في عام 2014.

وفى عام 2016، صدر له كتاب (أساسيات التسويق الحديث) عن دار مصر العربية وعُرض في العديد من المعارض دولية، وفي نفس العام صدر ديوانه الشعرى الأول (امرأة واحدة لا تكفى) عن دار أطلس الذى لاقى نجاحًا وإقبالًا كبيرًا.

وصدرت له رواية ( النمر) في 2017 عن دار العين التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة نجيب محفوظ للرواية عام 2018 وشاركت بالعديد من المعارض الدولية والمحافل الثقافية والأدبية الكُبرى.

وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دولية للأبحاث الاستشارية والتسويقية، وعضو الغرفة الأمريكية التجارية، وعضو مجلس إدارة مجموعة مدارس دولية، وعضو اتحاد كتاب مصر.