ناقد فني: الموسم الرمضاني الدرامي هذا العام قوي للغاية

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن الموسم الرمضاني الدرامي هذا العام سوف يكون قويا للغاية، إذ يضم الفنانين يحيى الفخراني، وكريم عبدالعزيز، فضلا عن مجموعة كبيرة من النجوم بمختلف الأفكار تتجمع جميعها على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أن «عتبات البهجة» واحد من أكثر المسلسلات المنتظرة بين الجمهور، ويرجع لذلك لتاريخ الفنان يحيى الفخراني الطويل في مجال الدراما، بجانب نجاحه الكبير مع المخرج مجدي أبو عميرة في السابق في مسلسل «يتربى في عزه».

فتح مجال أكبر وأوسع لنجوم

وأضاف «الكشوطي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إنتاج مسلسلات 15 حلقة نهج جديد بهدف فتح مجال أكبر وأوسع لنجوم أكثر تشارك في الأعمال الدرامية الرمضانية، مشيرا إلى أن الفنانة سيمون تعود على الشاشات مرة أخرى في مسلسل «صيد العقارب»، وتمتلك مهارات كبيرة أكثر من الغناء، لكنه تمنى عودتها للغناء أيضا، إذ إن الجمهور ما زال يرتبط بأغانيها وحفلاتها.

الفنانة نشوى مصطفى

وتابع، أن سيمون تجسد هذا الموسم شخصية الزوجة الثانية، وهي دائما تحرص على تنويع الأدوار التي تقوم بها وتتحدى نفسها لكي تخرج بالصورة المتألقة المعتادة لها، معربا عن سعادته بعودة الفنانة نشوى مصطفى في مسلسل «إمبراطورية ميم» بشخصية شقيقة الفنان خالد النبوي، إذ إنها اتجهت لمجال تقديم البرامج بصورة أكبر خلال السنوات الماضية، ولكنها تمتلك قدرات عالية في التمثيل وخبرات بالكوميديا.

وأشار الناقد الفني، إلى أن الشركة المتحدة تقدم هذا العام حوالي 19 عمل درامي خلال الموسم الرمضاني القادم، منهم 9 أعمال درامية 30 حلقة بينما 10 أعمال آخريين 15 حلقة منهم «إمبراطورية»، و«بابا جيه»، وعتبات البهجة»، مستطردا أن «المتحدة» انتهجت نهج الـ15 حلقة من أجل التوزيع بصورة عادلة للممثلين الموجودين، أي فتح مجالات أكبر للعمل، موضحا: «بدل ما نختصر الكاست الواحد في 30 حلقة، يبقى نخليهم فريقين في أعمال أصغر».