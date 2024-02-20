‮«‬ابن‭ ‬الوز‭ ‬عوام‮»‬‭.. ‬أبناء‭ ‬الفنانين‭ ‬يتصدرون‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬2024







ويطل‭ ‬النجم‭ ‬خالد‭ ‬النبوى‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬بمسلسله‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬إمبراطورية‭ ‬ميم‮»‬‭ ‬والمقرر‭ ‬عرضه‭ ‬فى‭ ‬موسم‭ ‬رمضان‭ ‬2024،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيه‭ ‬ابنه‭ ‬نور‭ ‬النبوى‭ ‬فى‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬تشهد‭ ‬كواليس‭ ‬مميزة‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والثنائى‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬مثلما‭ ‬ظهر‭ ‬خلال‭ ‬فيديو‭ ‬طريف‭ ‬من‭ ‬الكواليس‭ ‬جمعهما‭ ‬معًا‭ ‬نشره‭ ‬‮«‬النبوى‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬حسابه،‭ ‬وأوضح‭ ‬خلال‭ ‬الفيديو‭ ‬تعريف‭ ‬خالد‭ ‬النبوى‭ ‬باسم‭ ‬الشخصية‭ ‬الذى‭ ‬يجسدها‭ ‬لنجله‭ ‬نور‭. ‬

وقال‭ ‬خالد‭ ‬النبوى‭ ‬إن‭ ‬الرواية‭ ‬الأصلية‭ ‬التى‭ ‬حملت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬إمبراطورية‭ ‬ميم‮»‬‭ ‬كان‭ ‬بطلها‭ ‬رجلاً،‭ ‬والراوية‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬15‭ ‬صفحة‭ ‬كتبها‭ ‬إحسان‭ ‬عبدالقدوس‭ ‬عن‭ ‬أب‭ ‬يتمرد‭ ‬أولاده‭ ‬عليه‭ ‬ويرغبون‭ ‬فى‭ ‬عمل‭ ‬انتخابات‭ ‬واختيار‭ ‬حاكم‭ ‬للأسرة،‭ ‬وتحت‭ ‬الضغط‭ ‬يوافق‭ ‬الأب‭ ‬ويفاجأ‭ ‬بأنهم‭ ‬اختاروه‭ ‬حاكمًا‭ ‬للبيت،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬حبهم‭ ‬له‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬حبهم‭ ‬له،‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬فيلم‭ ‬يحمل‭ ‬نفس‭ ‬الاسم‭ ‬وقامت‭ ‬ببطولته‭ ‬النجمة‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬عام‭ ‬1972‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬طفيف‭ ‬لتكون‭ ‬البطلة‭ ‬هى‭ ‬الأم‭.‬

نور‭ ‬النبوى‭ ‬

‬ومن‭ ‬الفنانات‭ ‬اللاتى‭ ‬يظهرن‭ ‬أبناءهن‭ ‬فى‭ ‬أعمالهن‭ ‬الدرامية‭ ‬بموسم‭ ‬رمضان‭ ‬2024،‭ ‬الفنانة‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف،‭ ‬ومشاركة‭ ‬ابنتها‭ ‬نانسى‭ ‬فى‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬فنية‭ ‬لها،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هتشوفه‭ ‬قريب‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬مسلسل‭ ‬فوبيا،‭ ‬إخراج‭ ‬رؤوف‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وأول‭ ‬بطولة‭ ‬لبنتى‭ ‬حبيبتي‮»‬‭.‬

‮«‬ابن‭ ‬الوز‭ ‬عوام‮»‬‭ ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬ينتظر‭ ‬الجمهور‭ ‬الوجه‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬فى‭ ‬ظهورها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬سر‭ ‬إلهى‮»‬،‭ ‬وهى‭ ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬مريم‭ ‬أشرف‭ ‬زكى‭ ‬فى‭ ‬دور‭ ‬بطولة‭ ‬ومشاركة‭ ‬والدتها‭ ‬الفنانة‭ ‬روجينا‭ ‬العمل‭ ‬الفنى‭ ‬المقرر‭ ‬عرضه‭ ‬بموسم‭ ‬رمضان‭ ‬2024،‭ ‬وتجسد‭ ‬دور‭ ‬ابنتها‭ ‬أيضًا،‭ ‬فى‭ ‬حين‭ ‬يراهن‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ورقة‭ ‬فى‭ ‬شجرة‭ ‬العائلة‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لوالدتها‭ ‬الفنانة‭ ‬روجينا‭ ‬والفنان‭ ‬أشرف‭ ‬زكى،‭ ‬وكشفت‭ ‬روجينا‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬مريم‮»‬،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬اختارها‭ ‬المخرج‭ ‬رؤوف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬لتقدم‭ ‬دور‭ ‬ابنتى‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬وكان‭ ‬يرغب‭ ‬لمشاركتها‭ ‬لأنها‭ ‬تشبهنى‭ ‬وستقدم‭ ‬الدور‭ ‬واقعيًا،‭ ‬لذلك‭ ‬رشح‭ ‬نانسى‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬مشاعرى‭ ‬حقيقية‭ ‬اتجاهها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬أننى‭ ‬خايفة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الشهرة‭ ‬بسبب‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬‭.‬

روجينا وابنتها مريم‭ ‬أشرف‭ ‬زكى‭ ‬



ومن‭ ‬النجوم‭ ‬أبناء‭ ‬الفنانين‭ ‬الكبار،‭ ‬يطل‭ ‬كريم‭ ‬محمود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬خالد‭ ‬نور‭ ‬وولده‭ ‬نور‭ ‬خالد‮»‬‭ ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬بشكل‭ ‬كوميدى‭ ‬حول‭ ‬الخلافات‭ ‬الزوجية‭ ‬ويشاركه‭ ‬فى‭ ‬البطولة‭ ‬الفنان‭ ‬شيكو،‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬كريم‭ ‬سامى‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭. ‬

وفى‭ ‬ذات‭ ‬السباق‭ ‬الرمضانى،‭ ‬يظهر‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬كوبرا‮»‬‭ ‬فى‭ ‬رمضان‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬أثار‭ ‬توقف‭ ‬المسلسل‭ ‬لفترات‭ ‬متكررة‭ ‬جدلًا‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬البوستر‭ ‬الدعائى‭ ‬للمسلسل‭ ‬لتحفيز‭ ‬الجمهور‭ ‬وإعدادهم‭ ‬للمشاهدة،‭ ‬وكشف‭ ‬‮«‬إمام‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يظهر‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬بشخصية‭ ‬ميكانيكى‭ ‬سيارات‭ ‬ومع‭ ‬تتابع‭ ‬الأحداث‭ ‬سوف‭ ‬يتعرض‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأزمات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤلف‭ ‬أحمد‭ ‬محمود‭ ‬أبوزيد‭ ‬والمخرج‭ ‬العبقرى‭ ‬أحمد‭ ‬شفيق‭. ‬



جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬2024،‭ ‬يشهد‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬القوية،‭ ‬وعرضت‭ ‬الشركات‭ ‬المنتجة‭ ‬البوسترات‭ ‬الرسمية‭ ‬للأعمال،‭ ‬أبرزها،‭ ‬مسلسل‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاهدة،‭ ‬الكبير‭ ‬أوى‭ ‬2،‭ ‬مسلسل‭ ‬الحشاشين،‭ ‬مسلسل‭ ‬المداح‭ ‬4،‭ ‬مسلسل‭ ‬صيد‭ ‬العقارب،‭ ‬مسلسل‭ ‬إمبراطورية‭ ‬ميم،‭ ‬مسلسل‭ ‬بيت‭ ‬الرفاعى،‭ ‬مسلسل‭ ‬العتاولة،‭ ‬مسلسل‭ ‬حق‭ ‬عرب،‭ ‬محارب،‭ ‬مسلسل‭ ‬خالد‭ ‬نور‭ ‬ووالده‭ ‬نور‭ ‬خالد،‭ ‬مسلسل‭ ‬مسار‭ ‬إجبارى،‭ ‬مسلسل‭ ‬نعمة‭ ‬الأفوكاتو،‭ ‬وكامل‭ ‬العدد‭ ‬2‭. ‬

واستعرض‭ ‬الفنان‭ ‬كريم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬تفاصيل‭ ‬مسلسله‭ ‬الرمضانى‭ ‬2024‭ ‬‮«‬الحشاشين‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬مشروع‭ ‬مهم‭ ‬للغاية،‭ ‬وأجسد‭ ‬شخصية‭ ‬حلوة‭ ‬جدًا‭ ‬مع‭ ‬كاتب‭ ‬مهم،‭ ‬مثل‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬كمال‭ ‬وسعيدة‭ ‬بالتعامل‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬بيتر‭ ‬ميمى‭. ‬

ليلى زاهر



وتحدث‭ ‬عن‭ ‬شخصيته‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الحشاشين‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬حسن‭ ‬الصباح‭ ‬شرير‭ ‬جدًا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬يتحب،‭ ‬وأنا‭ ‬عارف‭ ‬الشخصية‭ ‬وأتعرض‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬وعندى‭ ‬خلفية‭ ‬عن‭ ‬الراجل‭ ‬والعالم‭ ‬بتاعه،‭ ‬فالشخصية‭ ‬مغرية‭ ‬جدًا‮»‬‭.‬

