«ابن الوز عوام».. أبناء الفنانين يتصدرون دراما رمضان 2024
ويطل النجم خالد النبوى على جمهوره بمسلسله الجديد «إمبراطورية ميم» والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2024، ويشارك فيه ابنه نور النبوى فى تجربة جديدة تشهد كواليس مميزة بين فريق العمل بصفة عامة والثنائى بصفة خاصة مثلما ظهر خلال فيديو طريف من الكواليس جمعهما معًا نشره «النبوى» عبر حسابه، وأوضح خلال الفيديو تعريف خالد النبوى باسم الشخصية الذى يجسدها لنجله نور.
وقال خالد النبوى إن الرواية الأصلية التى حملت اسم «إمبراطورية ميم» كان بطلها رجلاً، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هى الأم.
ومن الفنانات اللاتى يظهرن أبناءهن فى أعمالهن الدرامية بموسم رمضان 2024، الفنانة رانيا يوسف، ومشاركة ابنتها نانسى فى أول بطولة فنية لها، قائلة: «هتشوفه قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وأول بطولة لبنتى حبيبتي».
«ابن الوز عوام» بهذه الكلمات ينتظر الجمهور الوجه الجديد من الأسرة الفنية الكبيرة فى ظهورها لأول مرة بمسلسل «سر إلهى»، وهى الفنانة الشابة مريم أشرف زكى فى دور بطولة ومشاركة والدتها الفنانة روجينا العمل الفنى المقرر عرضه بموسم رمضان 2024، وتجسد دور ابنتها أيضًا، فى حين يراهن الجمهور على أحدث ورقة فى شجرة العائلة الفنية الكبيرة لوالدتها الفنانة روجينا والفنان أشرف زكى، وكشفت روجينا عن سبب اختيار «مريم»، قائلة: «اختارها المخرج رؤوف عبدالعزيز لتقدم دور ابنتى خلال العمل وكان يرغب لمشاركتها لأنها تشبهنى وستقدم الدور واقعيًا، لذلك رشح نانسى حتى تكون مشاعرى حقيقية اتجاهها على الرغم أننى خايفة عليها من عالم الشهرة بسبب السوشيال ميديا».
ومن النجوم أبناء الفنانين الكبار، يطل كريم محمود عبدالعزيز بمسلسل «خالد نور وولده نور خالد» وتدور أحداثه بشكل كوميدى حول الخلافات الزوجية ويشاركه فى البطولة الفنان شيكو، العمل من تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.
وفى ذات السباق الرمضانى، يظهر النجم محمد عادل إمام بمسلسل «كوبرا» فى رمضان 2024، وقد أثار توقف المسلسل لفترات متكررة جدلًا بين المواطنين، إلا أنه تم نشر البوستر الدعائى للمسلسل لتحفيز الجمهور وإعدادهم للمشاهدة، وكشف «إمام» أنه يظهر فى العمل بشخصية ميكانيكى سيارات ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المؤلف أحمد محمود أبوزيد والمخرج العبقرى أحمد شفيق.
جدير بالذكر أن موسم دراما رمضان 2024، يشهد حالة من التنافس القوية، وعرضت الشركات المنتجة البوسترات الرسمية للأعمال، أبرزها، مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الكبير أوى 2، مسلسل الحشاشين، مسلسل المداح 4، مسلسل صيد العقارب، مسلسل إمبراطورية ميم، مسلسل بيت الرفاعى، مسلسل العتاولة، مسلسل حق عرب، محارب، مسلسل خالد نور ووالده نور خالد، مسلسل مسار إجبارى، مسلسل نعمة الأفوكاتو، وكامل العدد 2.
واستعرض الفنان كريم عبدالعزيز تفاصيل مسلسله الرمضانى 2024 «الحشاشين»، مؤكداً أنه مشروع مهم للغاية، وأجسد شخصية حلوة جدًا مع كاتب مهم، مثل عبدالرحيم كمال وسعيدة بالتعامل للمرة الرابعة مع المخرج بيتر ميمى.
وتحدث عن شخصيته فى مسلسل «الحشاشين»، قائلاً: «حسن الصباح شرير جدًا لا يمكن يتحب، وأنا عارف الشخصية وأتعرض على المشروع أكثر من مرة وعندى خلفية عن الراجل والعالم بتاعه، فالشخصية مغرية جدًا».