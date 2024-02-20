أكد فيليب لوكلير، المدير الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوروبا، اليوم الثلاثاء، أن لأوكرانيا الحق في المطالبة بعودة اللاجئين في سن الخدمة العسكرية، لأن هؤلاء اللاجئين قد يفقدون وضع الحماية الخاص بهم.

وقال لوكلير في مؤتمر صحفي في جنيف، عندما سئل عما إذا كان لأوكرانيا الحق في إعادة اللاجئين الذكور في سن الخدمة العسكرية قسراً من أوروبا: "لأوكرانيا... كل الحق في تعبئة سكانها. وينطبق هذا أيضًا على اللاجئين في سن الخدمة العسكرية في الخارج. وفي هذه الحالة، ستكون مسألة وضعهم وحمايتهم مفتوحة. ولا تشكل تعبئتهم اضطهادا، ومن الناحية النظرية، لا يزال الحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية قائما، حتى لو كان من الصعب تنفيذه".

وأضاف لوكلير أن قانون التعبئة الذي تتم مناقشته في البرلمان الأوكراني هو موضوع نقاش نشط بين اللاجئين في أوروبا وداخل البلاد.

منذ فبراير/شباط 2022، يتم إعلان التعبئة العامة وتمديدها بشكل متكرر في أوكرانيا، ويمنع الرجال من سن 18 إلى 60 عامًا من السفر إلى الخارج. وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد مشكلة حادة في تجنيد القوات المسلحة. واعترف رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، أن الرجال في سن الخدمة العسكرية في البلاد يتهربون بشكل كبير من التعبئة.

وتبلغ دائرة حدود الدولة بشكل منهجي عن اعتقال مئات الأشخاص على الحدود الذين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني. ووفقا لرئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، دميتري ناتالوخا، فإن 3.4 مليون أوكراني في البلاد يحاولون أيضًا التهرب من التجنيد الإجباري عن طريق الاختباء من السلطات.

لقد أدت التعبئة إلى العديد من الفضائح وتفاقم التناقضات في المجتمع. وبينما يقوم موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بإلقاء القبض على المجندين عن طريق توزيع الاستدعاءات في شوارع المدينة وفي وسائل النقل العام، يتهرب النواب والمسؤولون من التعبئة ويرسلون الأبناء في سن الخدمة العسكرية إلى الخارج.

على هذه الخلفية، حددت السلطات الأوكرانية، منذ نهاية العام الماضي، مهمة تشديد قواعد التعبئة. في 7 فبراير/شباط، اعتمد البرلمان في القراءة الأولى مشروع قانون ينص على إدخال الاستدعاءات الإلكترونية وقيود على حقوق المتهربين من الخدمة العسكرية، بما في ذلك حظر القيادة وحجب الحسابات المصرفية.