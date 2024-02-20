تضامن الدقهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "لا للبلاستيك إحادي الاستخدام"

نظم مديرية التضامن بمحافظة الدقهلية، ندوه توعوية بقاعة مجلس مدينة السنبلاوين بعنوان"لا للبلاستيك احادي الاستخدام" تحت اشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن .

وحاضر في الندوة الدكتورة هويدا ابراهيم مدير إدارة المعلومات والتثقيف البيئي بالدقهلية، وقامت بتعريف مادة البلاستيك وأنواعها واكدت ان التلوث البلاستيكي ناتج لصعوبة تحلل المخلف البلاستيكي والذى تظل اثاره سنوات بل لقرون ويتوارث هذا المخلف لأجيال تلو اجيال دون تحلل ويظل اخطر انواع التلوث هو الناتج عن احتراق البلاستيك أحادي الاستخدام في البر والبحر و اشارت الى خطورة استخدامة علي الصحة العامة خاصة التى تستخدم فى حفظ المياه و المشروبات أو المأكولات الساخنة واضافت ان كثرة استخدامه تسببت فى انتشار العديد من الأمراض المتوطنة وتابعت لذلك كانت هناك ضرورة التوعية المجتمعية .

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وصولاً لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية

ونوهت إلى توجه الدوله لدعم للمشروعات الخضراء التي تدعم البديل للمنتج البلاستيكي مثل تصنيع الاكياس الورقيه والعبوات الورقية والكرتونية التي يمكن استخدامها بالاستغناء بها عن الاكياس والعبوات البلاستيكية والشنط القماش وغيرها

حضر الندوة ابراهيم جمعه مدير إدارة التنمية و مني شرف مدير إدارة السنبلاوين و عمارة السيد مسئول الجمعيات بإدارة السنبلاوين وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.