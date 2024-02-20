رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداَ ممثلاَ عن جامعة الصين الزراعية

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات البحثية والأكاديمية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، وفداَ ممثلاَ عن كلية علوم وتكنولوجيا الحيوان بجامعة الصين الزراعية، والذى ضم البروفسيور يانغ نينج أستاذ علم وراثة الحيوان و رئيس الجمعية العالمية لعلوم الدواجن سابقاَ، ورئيس جمعية علم وراثة وتربية الحيوان التابعة للجمعية الصينية لعلوم الحيوان والطب البيطري، والبروفيسور دنج شوه ماى كبيرة أساتذة فى كلية علوم و تكنولوجيا الحيوان، والبروفيسور ووكه ليانغ أستاذ وراثة و تربية الحيوان، وذلك بالتزامن مع زيارتهم العلمية للجامعة للمشاركة فى أعمال ورشة عمل حول "الوراثة وعلم الجينوم في الإنتاج الحيواني والداجني.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى أن اللقاء تضمن النقاش حول دراسة وتعزيز أوجه التعاون، وخلق فرص جديدة للتعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات، واستضافة خبراء ومتحدثين متخصصين في الموضوعات ذات الأهمية المحلية والدولية، وتعزيز التعاون الدولي بين جامعة أسيوط وجامعة الصين الزراعية ببكين فى النشر الدولي والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بين الجامعتين، والتعاون فى المشروعات البحثية المختلفة وخاصة المشروعات الزراعية و البيوتكنولوجيا وأهمية صناعة الدواجن والتحسين الوراثى لسلالات الحيوانات والدواجن.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى حرص الجامعة، على دعم آليات التعاون الدولي والعمل المشترك بين جامعة أسيوط، ومختلف الجامعات على المستوى المحلي و العالمي، بما يضمن إثراء الحركة العلمية والبحثية، وتحقيق الانفتاح العلمي مع أكبر المؤسسات الجامعية والبحثية في شتى المجالات، معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعات الصينية والاستمرار فى التوسع نحو آفاق جديدة.

حضر اللقاء الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور هشام يوسف المدرس بقسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بالمعهد ومنسق الزيارة، والأستاذ عبد العظيم محمد مدير مكتب المشروعات البحثية بالجامعة.

وأوضح الدكتور جمال بدر، إن زيارة الوفد الصينى للجامعة تأتى بالتزامن مع مشاركتهم غداَ الأربعاء بعدد من المحاضرات العلمية فى أعمال ورشة العمل الدولية حول "الوراثة وعلم الجينوم في الإنتاج الحيواني والداجني"، والتى ينظمها معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على تكوين علاقات مشتركة مع غيرها من الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم، وذلك لتبادل الرؤى والأفكار وبحث الخطط المستقبلية للجامعات في المجالات البحثية والنشر و التصنيف الدولي، مما يسهم فى نهضة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد أعضاء الوفد بمكانة وعراقة جامعة أسيوط، مؤكدين على أهمية التاريخ والحضارة المصرية و الصينية وعلاقات الصداقة القوية التى تجمع ما بين البلدين، وترحيبهم الدائم كذلك بكافة المشاركات العلمية للاستفادة و تبادل الخبرات و الرؤى ،كما شهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.