جامعة أسيوط الأهلية تتأهل لدور الـ 16 من تصفيات كأس العباقرة

تمكن منتخب جامعة أسيوط الأهلية المشارك فى مسابقة كأس العباقرة من الصعود للدور ال 16 من تصفيات المسابقة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية.

وتقام المسابقة بجامعة أسيوط الحكومية، بتنظيم من إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وتمتد فى الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 7 مارس القادم 2024، بمشاركة فرق طلابية من مختلف منتخبات كليات جامعة أسيوط الحكومية والجامعة الأهلية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و إعداد وتنفيذ الأستاذ هاشم سيد محمد مدير إدارة النشاط الثقافي.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى حرص جامعة أسيوط الأهلية على تحقيق جودة العملية التعليمية، والاهتمام بمشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية من خلال الدعم المادي والمعنوي، حيث تساعد الأنشطة الطلابية التي ترعاها جامعةأسيوط الأهلية في تطوير مهارات الطلاب الحياتية والمهنية، وتشكل محوراً أساسياً في إعداد شخصية الطالب، وإكسابه العديد من المهارات والخبرات التي تفيده في القيام بأداء دوره الاجتماعي، مؤكدا على ما تحظى به جامعة أسيوط الأهلية من دعم ورعاية لكافة مجالات الأنشطة الطلابية، بما يحقق استراتيجية الدولة المصرية المعنية ببناء الإنسان.

وأضاف الدكتور نوبى محمد، أن منتخب الجامعة المشارك فى مسابقة كأس العباقرة يضم 6 طلاب، وشهد اليوم الأول لمشاركتهم صعود المنتخب للدور ال16 من تصفيات المسابقة، وذلك بمنافسة فى مجالات المسابقة المختلفة والتي تضم الأدب، والعلوم، والجغرافيا، والرياضة، والتاريخ، والفنون، والقدرات الذهنية وذلك تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، والأستاذ خالد ذو الفقار مراد مسئول رعاية الشباب، والأستاذة سهام بكر محمد، والأستاذ ميسرة احمد ثابت مسئولى النشاط.