اجتماع الأرثوذكس بحضور الانبا بيشوي في أسوان.. تفاصيل

يلقي نيافة الأنبا بيشوي أسقف الأقباط الأرثوذكس بأسوان، الجمعة، العظة الروحية ضمن فعاليات الاجتماع العام بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يشارك في الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل.

مناسبات يشهدها الأقباط بالكنائس

شهد الأقباط في ربوع الأرض، الفترة الماضية عدة مناسبات وآخرهم السبت الموافق ١١ طوبة، عيد الغطاس والذي يأتي بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي شهد الأقباط في ربوع الأرض، الفترة الماضية عدة مناسبات وآخرهم اعادة احياء ذكرى رحيل القديس بولا أول السواح والقديس الأنبا أنطونيوس أو الرهبان، كما احتفلت بذكرى دخولة المسح الى الهيكل المقدس، وفي تاريخ ١١ طوبة الماضي، أقامت القداسات الاحتفالية بعيد الغطاس والذي يأتي بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

أسباب جغرافية وراء تباين الاحتفالات

تختلف الكنائس فيما بينها في عدد من الطقوس والأسباب العقائدية، وفى عدة جوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل «الكاثوليكية وروم الارثوذكس» يوم 10 ديسمبر الماضي وتخللت أنشطة روحية متنوعة، وهو ما حدث فى الكنيسة القبطية بعد أيام وعاشت أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، وأيضًا تحتفل كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر سنويًا، بينما تحتفل الكنيسة الإنجيلية 5 يناير ، وتليه احتفالية الأرثوذكسية .

