حبس عصابة التنقيب عن الآثار 4 أيام على ذمة التحقيقات بأخميم

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أخميم بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "ھاشم . ع . ح . م" 38 سنة عامل مالك المنزل و"مؤمن . ط . أ . ف . ا" 28 سنة عامل و"شعبان . ر . م . ا" 30 سنة عامل و"عبد الله . م . م . د" 23 سنة عامل و"أحمد . ح . م . ح" 29 سنة عامل وجميعهم يقيمون دائرة المركز.

وتبین أن المنزل مكون من طابقین ومشید بالطوب الأحمر والأسمنت وتلاحظ وجود حفرة دائرية بأحد الحجرات وتم ضبط أدوات الحفر، وبمواجھة المتھمین أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقیب عن الآثار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.