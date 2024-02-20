التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة حال لهوه أمام منزلهم بأخميم

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الرابعة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج صدمته سيارة ربع نقل حال لهوه أمام منزلهم وجرى ضبط السيارة وقائدها وإحالته للتحقيق.

تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بطفل بدائرة المركز ووفاته.

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز والفحص، تبین مصرع الطفل “يوسف . ر . ع" 4 سنوات يقيم دائرة المركز المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال عمه “محروس . ع" 47 سنة عامل يقيم دائرة المركز أفاد بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل صدمته سيارة ربع نقل قيادة “مازن . ف" 20 سنة سائق ويقيم دائرة المركز ما أدى إلى وفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.