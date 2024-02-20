ضبط طن أسماك مدخنة مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز الشرقية

لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية ( الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن)، قاموا بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالف وضبط طن و 25 كجم أسماك مدخنة (رنجة ) مخالفة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، يأتي ذلك في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية شهداء بحر البقر ٢ التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلا من السادة مديرى إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الارشاد ) بالمديرية و مدير و أطباء ادارة الحسينية البيطرية ومدير وأطباء وحدة شهداء بحر البقر ٢ البيطرية وعدد من أطباء إدارة فاقوس البيطرية وجميع العاملين بها وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٤٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ٣٧٠) رأس ماشـية و أغنام ودواب و(٢٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية و رش (١٢٠٠) رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (٣٠) حيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الجوينى التابعة لمركز و مدينة كفرصقر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وذلك بحضور كلا من مديري إدارات ( الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومدير إدارة و أطباء كفر صقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وحدة الجويني البيطرية وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٣٠٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٠٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار و الرعاية التناسلية لـ ( ٢٥٠) رأس ماشـية و (١٥٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٦٥٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٣٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (١٣٠) حيوان وسحب عدد ( ١٣٠ ) عينة دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.