جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية النادي ببلبيس

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية النادي مركز بلبيس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023/2024، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

نُفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم والدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبدالطيف مدير المستشفى البيطرى، والدكتور محمد عبدالله غنيمي، والدكتور إبراهيم الشبراوي شوالي.

وخلال فاعليات القافلة، تم الكشف على 197 حالة حيوانات، 2350 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها، وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

يشار إلى أنه تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء، وضمان حياة كريمة للمربين.