مدير تعليم الإسكندرية يتفقد عددًا من مدارس غرب

لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 من فبراير 2024 بتفقد عدد من مدارس المحافظة بإدارة غرب التعليمية بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدارس المشروع الحضاري بمنطقة بشاير الخير ، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 .

واستهلّ وكيل تعليم الإسكندرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومسرحة المناهج وتفعيل حصة المشاهدة ، وأشاد بمعلمومات الطلاب والمعلمين عن المحتوى الرقمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصتها الرقمية ، وكذلك مستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وتفاعل طلاب رياض الأطفال مع مشرفات الروضات وتفاعل الطلاب مع المعلمين بجميع المراحل ( رياض أطفال ، ابتدائي ، إعدادي ) .

كما أشاد بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة وبمستوى النظافة، مشددًا على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم ، مُشيدًا بالاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب .

كما تفقد مدير المديرية مدرسة الشهيد محمد محمود حربي بذات الإدارة ، وأشاد بتنوع الوسائل التعليمية برياض الأطفال وتفعيل حصة المشاهدة والانضباط الإداري وممارسة الطلاب لكافة الأنشطة الرياضية .