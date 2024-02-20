الأجهزة الأمنية تضبط صاحب شركة استولى على 60 مليون جنيه بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى ضبط صاحب شركة يقوم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج وتنظيم الهجرة غير الشرعية ، يقوم بمحاولة غسل اموالهم بمبلغ 60 مليون جنيه،

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة وشريكة يمارسان غسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وكشفت التحقيقات قيامهما بإظهار ناتج أعمالهما بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 60 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.