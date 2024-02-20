قوافل الدعم لمعلمي اللغة العربية بسوهاج تنطلق من طما وساقلتة

تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام، أطلقت إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية بقيادة فاضل النحاس مدير الإدارة، مبادرة قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، أن من أهم أولويات وأهداف المبادرة هو قياس مستوى الأداء وفق نواتج التعلم للتلاميذ.

من جانبه أكد فاضل النحاس أن المبادرة يتم تنفيذها في جميع الإدارات التعليمية وفق جدول محدد يستهدف تقديم الدعم لجميع معلمي وموجهي المرحلة الإبتدائية، بمشاركة توجيه عام اللغة العربية بالمديرية، وتوجيه اللغة العربية بالإدارات التعليمية .

وانطلقت القوافل بإدارتي طما وساقلتة التعليمية، في مدارس: الشهيد محمد جمال، مجمع سفلاق، سفلاق بنات ساقلته القديمة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، وتأثيرها الايجابي على مر العصور في تربية وتنشئة أبنائها وكذلك في مجالات العمل المختلفة التي ترتادها، كما أكد على أن المديرية تضع على رأس أولوياتها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وكذلك بين جميع العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة برؤساء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان على مستوى الإدارات التعليمية بسوهاج فى حضور الدكتورة هيام عبدالراضى رئيس الوحدة بالمديرية والأستاذ مصطفى المشنب منسق الوحدة بالمديرية والذي تم خلاله مناقشة أهم التوصيات والمقترحات والانجازات التي حققتها وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية خلال الفصل الدراسي الأول، وما تخطط لتحقيقه خلال المرحلة القادمة من خلال رؤية الوزارة والمديرية.