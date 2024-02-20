المجر تطلق تصويتًا لانضمام السويد للناتو

قدم حزب "فيدس"، الحاكم في المجر، مقترحًا للبرلمان للتصويت على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو يوم الإثنين القادم.

وقال زعيم كتلة "فيدس" البرلمانية ماتي كوكسيس - إنها خطوة من شأنها أن تضع حدًا لأكثر من 18 شهرًا من التأخير من حكومة المجر؛ مما تسبب في حالة من "الإحباط لحلفاء الدولة"، بحسب صحيفة ديلي نيوز المجرية.

دعم طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو

وفي رسالة اليوم الثلاثاء إلى رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، طلب كوكسيس تحديد موعد للتصويت في اليوم الافتتاحي لجلسة الربيع، التي تبدأ يوم الإثنين المقبل.

وكتب كوكسيس أن حزب فيدس، الذي اعترض مرارا التصويت على هذه المسألة، سيختار دعم طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو.

يشار إلى أن فنلندا أصبحت العضو الـ31 للناتو، في أبريل الماضي.