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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل : سلامتك تهمنا تنطلق بمنشآت الجيزة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الجيزة فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ، وذلك بالمركز الرئيسي لشركة السكر بالحوامدية ، بحضور أجهزة السلامة بالمصانع التابعة للشركة ، يأتي ذلك ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر ، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار .

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وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى تقريره للوزارة أن تلك الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر ، وأضاف وكيل المديرية أنه شارك خلال الفعاليات كلا من الكيميائية امانى اسماعيل مدير الإدارة والتى ألقت محاضرة حول تقييم المخاطر ، والدكتورة أسماء كمال أخصائي بالإدارة والتى ألقت بدورها محاضرة عن مقدمة الايزو 45001 ، وألقى الكيميائى محمد ماهر محاضرة حول أهداف السلامة والصحة المهنية ، كما شارك فى الفعاليات الكيميائي مصطفى حسين مدير مكتب البدرشين .

 

 

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