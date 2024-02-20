وفد أزهر سوهاج يشارك في احتفالية تكريم مدير إدارة طهطا

أناب فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وفدًا برئاسة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والشرعية، لحضور احتفالية تكريم فضيلة الشيخ عوني أبو عمران، مدير إدارة طهطا الأزهرية، لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

وشارك في الاحتفالية الدكتور مرتضى أبو شارب مدير التعليم الإعدادي، وفضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية، وعددٌ من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمدينة طهطا.

وأكد الدكتور محمد حسني فى كلمته بالاحتفالية، أنَّ الأزهر الشريف لا ينسى جهود المخلصين من أبنائه، وأن الجد والاجتهاد والعلم سمات أساسية اتسم بها فضيلة الشيخ عوني خلال مسيرة عمله بالأزهر.

وفي نهاية الاحتفالية، قدم مدير عام العلوم الشرعية والعربية درعَ المنطقة لفضيلة الشيخ عوني، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.