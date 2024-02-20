كرم جبر يطالب بضوابط لمواجهة المحتوى الإعلامي القادم من المنصات الخارجية

طالب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بوضع ضوابط لمواجهة المحتوى الإعلامى الذى نستقبله من المنصات الخارجيه والذى يخالف قيمنا وأخلاقياتنا .



وقال جبر أن الإعلام كصناعه وتكنولوجيا لا نمتلك منها الكثير فهى صناعه تملكها الشركات العالميه وهذا يجعلنا عرضه لغزو ثقافى وفكرى يستلزم مواجهته.



وأضاف جبر خلال مشاركته بإحدى جلسات المنتدى السعودى للإعلام الذى بدأ أعماله اليوم بالرياض أن هناك إعلام خارجى يقوم بالترويج للمثليه وتصدير أفلام مفرطه في العنف بالإضافة إلى الإهتمام بقضايا تتعلق بالإلحاد والكفر وهو ما يفرض علينا التحرك لمواجهة مثل هذه الدعاوى الفاسده.



وطالب رئيس الأعلى للإعلام بالاهتمام بتدريس الهويه الوطنيه وغرس مشاعر الإنتماء للدوله والوطن داخل الطلاب فى مراحل التعليم المختلفه.