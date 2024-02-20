انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري في سوهاج

انطلقت بمقر الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، اختبارات المرحلة الثانية للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، حيث يؤدي 190 محفظًا، الاختبارات من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا، والتي تستمر لمدة يومين.

وقال فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري، تُعقد في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى مراجعة القرآن الكريم كاملًا، وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء، ارتقاءً بمستواهم العلمي، في مدة أربعة أشهر، هي مدة الدورة الواحدة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن الاختبارات تتم على ثلاث مراحل، يتم خلالها اختبار1029 محفظا في ثلاثة مقرات؛ المقر الأول بمحافظة سوهاج، ويضم محافظات سوهاج وأسيوط وقنا، بإجمالي متقدمين 190 محفظا، بينما تجري الاختبارات بالمقر الثاني الأسبوع المقبل بمحافظة الإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بإجمالي متقدمين 195 محفظا، في حين تعقد الاختبارات في المقر الثالث بالجامع الأزهر في الأسبوع التالي حيث يتم اختبار 644 محفظا من العاملين بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف بفروع باقي المحافظات

تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، كما تأتي الاختبارات برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.