الأعلى للإعلام : 80 مليون حساب فيس بوك في مصر

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الإعلام الحكومى الرسمى لم يعد مسيطرا وأصبح هناك فضاء فسيح يفرض إعلام جديدا، وقال أن فى مصر 80 مليون حساب فيس بوك وهذا يعنى أن كل مواطن أصبح إعلاميا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس الأعلى للإعلام فى جلسة الإعلام العربى فى مواجهة التحولات بالمنتدى السعودى للإعلام الذى بدأ أعماله اليوم بالرياض.

وطالب جبر بوضع ضوابط قانونيه لضبط الإيقاع ومواجهة المخاطر والأهم الإهتمام بقضية الوعى لمواجهة أى آثار سلبيه للإعلام الجديد.

وأكد جبر أهمية دور الإعلام العربى فى مواجهة التحديات الحاليه خاصه فى القضايا الهامه التى يقوم فيها الإعلام الدولى بقلب الحقائق.