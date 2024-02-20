وكيل تعليم الغربية والمستشار العسكري يتفقدان مدرسة طنطا النسيجية

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، والمستشار العسكري، واللواء أركان حرب محمد شاهر، رئيس قطاع الغربية لمدارس التأسيس العسكري، زيارة مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري"، حيث كان في استقبالهم والعميد أحمد محمد بكر، القائد العسكري بالمدرسة، و العميد محمد البنا، أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، وأبو اليزيد شامة، مدير التعليم الفني بإدارة شرق طنطا، ورضا عبدالعزيز، مدير التعليم الصناعي، والأستاذ شحتة سلام، مدير المدرسة.

وشهد السادة الحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية، كما أدى الطلاب عروضًا عسكرية ورياضية متميّزة نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وعبر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، عبّر فيها عن شكره للأداء المتميز من طلاب المدرسة والعروض العسكرية المتميزة المقدمة، مشيدًا بالأداء المتميز من الطلبة، المنبثق من تعليمات القادة العسكريين، وأثنى على مجهودهم الواضح، كذلك من أعضاء التدريس بالمدارس.

وخلال الزيارة، أشاد المستشار العسكري، ورئيس قطاع الغربية لمدارس التأسيس العسكري، بالانضباط والنظام داخل المدرسة، مقدمًا الشكر والتقدير لـ ناصر حسن، وكيل الوزارة، على الجهود المبذولة داخل مدارس التأسيس العسكري.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المستهدفة لمدارس الغربية لتقييم المدارس لصالح مسابقة أكفأ مدرسة ثانوي عسكري (عام – تأسيس، حيث يستهدف اليوم زيارة مدارس طنطا المعمارية الزخرفية بنين "تأسيس عسكري، ومدرسة طنطا الثانوية العسكرية، بالإضافة إلى المدرسة النسيجية).