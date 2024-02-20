بث مباشر.. محكمة العدل الدولية تواصل محاكمة إسرائيل على جرائم احتلالها لفلسطين

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، تقدم بثًا مباشرًا لجلسة محكمة العدل الدولية العلنية، اليوم الثلاثاء، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من فصل عنصري وما يرتكب بحقهم من قبل إسرائيل يذكرنا بما حدث لبلادنا.

وطالب ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين.

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الجلسة

وانطلقت جلسة استماع، أمس الاثنين داخل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

إسرائيل ترفض

أعلنت إسرائيل رفضها لجلسة الاستماع التي بدأت الاثنين، بمحكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واعتبرت إسرائيل أن الجلسة تعد بمثابة "إساءة استخدام للقانون الدولي"، مضيفة أنها تؤكد "الحق والواجب في حماية مواطنيها".



وأشارت في بيان مكتوب نشرته المحكمة، إلى الخطر المستمر الذي يشكله الفلسطينيون على مواطنيها وأمنها القومي.



ووفقًا للمحكمة، صدر بيان إسرائيل في يوليو 2023، أي قبل بدء حرب غزة الحالية.



من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية في اليوم الأول من جلسة الاستماع إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود.



وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، إن "قوة القانون يجب أن تسود"، متهمًا إسرائيل بالقمع الممنهج و"الاستعمار والفصل العنصري".



وأضاف المالكي، أنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبًا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".



وأشار إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيًا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".



وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.



وتدفع السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي منذ عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على المناطق في ما يسمى بحرب الأيام الستة، من خلال ضم قطاعات واسعة من الأراضي وعدم منح الفلسطينيين حق تقرير المصير.