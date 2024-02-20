جنوب الوادي تناقش تجهيز معمل للجامعة الأهلية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع منسقي برامج الجامعة الأهلية ومسئولى مركز المعلومات؛ لمناقشة تجهيزات المعامل بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وأبرز رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير التعليم وإعطاء الفرص الأكبر للطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة من خلال الجامعات الأهلية.

وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة وتغير موقع التعليم العالي بمصر على خريطة العالم.

وطالب رئيس الجامعة، بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تجهيز المعامل الجامعية بالجامعة الأهلية بالأجهزة والمستلزمات والاستعداد للفصل الدراسي الثاني وبداية العام الدراسي الجديد وعمل خارطة طريق واضحة لكل برنامج.