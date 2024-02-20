كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع مرور المواطنين لأعمالهم وجهات توجهم مع انتشار الخدمات المرورية لمنع الكوارث.

وشهد الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحاما مروريا بمنطقتي المرج والمؤسسة كثافات مرورية.

وتكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

توجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير، أيضا كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر من رمضان إلى مطلع كوبري الحرفيين وجوزيف تيتو.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل، وكذلك الحال في كوبري 15 مايو وعباس، واتخاذ كوبري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.