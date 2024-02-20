الأهلي يختبر وسام أبو علي طبياً قبل رحلة غانا

يخضع الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاختبار طبي من أجل حسم سفره مع الفريق إلى غانا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى غانا غداً الأربعاء لخوض مباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض أبو علي للإصابة بكدمة في الساق خلال مران الفريق أمس الاثنين.

ويشعر أبو علي بآلام حادة في الساق ولكن مصدر بالجهاز الفني أكد أن هذه الإصابة لن تؤثر على مشاركة اللاعب الفلسطيني ولن تمنعه من اللحاق بلقاء ميدياما ولكن الاختبار الطبي سيكون إجراء تحفظياً للمزيد من الاطمئنان على اللاعب.