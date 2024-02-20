الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تنظم ورشة عمل للمدرسين بالأقصر

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورشة عمل تدريبية لمديرين المدارس والمدرسين بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وافتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية ورشة العمل بحضور الدكتور صبري عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والدكتورة وفاء غريب، مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم،

شملت الورشة التدريبية التعريف بدور ومهام اللجنة الوطنية، وأهم المفاهيم المتعلقة بالهجرة، وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكيفية رفع الوعي بمخاطر الجريمتين من خلال الأنشطة المدرسية، وكذلك التعريف بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال المعرضين للخطر.