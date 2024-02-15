سها جندي تهنئ الفائزة بالمركز الأول من مؤسسة هيكل للصحافة عن تحقيق الهجرة غير الشرعية

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الصحفية سحر المليجي، المختصة بتغطية ملف وزارة الهجرة في إحدى الصحف لحصولها على المركز الأول من مؤسسة هيكل للصحافة ونقابة الصحفيين عن تحقيق خاص أعدته عن الهجرة غير الشرعية بعنوان: "مقامرة الرحيل: الشباب المصري بين الغرق وجنان أوروبا".

وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تمنياتها لها بدوام النجاح والتوفيق في كل خطواتها المهنية.

وقالت وزيرة الهجرة في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: " النماذج المصرية المضيئة لا تنضب في كل المجالات، داخل مصر أو خارجها.. أهنيء الصحفية الدؤوبة سحر المليجي، المختصة بتغطية ملف وزارة الهجرة في صحيفة المصري اليوم، لحصولها على المركز الأول من مؤسسة هيكل للصحافة ونقابة الصحفيين عن تحقيق خاص أعدته عن الهجرة غير الشرعية".

وقد أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، زيارة إلى مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر متخصصة في صناعة الذهب والحلي والمجوهرات، بدعوة من القائمين على المدرسة وشركة إيجيبت جولد، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار خطط وزارة الهجرة لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، وفق أعلى المعايير العالمية.

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