أسعار السلع بمعارض أهلًا رمضان (خصومات كبيرة)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يسعى الكثير من الأسر إلى معرفة التفاصيل الكاملة لأسعار السلع بمعارض أهلًا رمضان بغية الاستفادة من الخصومات الكبيرة المقدمة على أسعار السلع الغذائية والتي تصل لـ30%، يأتي ذلك في وقت يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المعارض منذ انطلاقه 15 فبراير، والذي يستمر لمدة شهر.

معارض أهلًا رمضان

ويتم توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في معارض أهلًا رمضان، مقارنة بالأسواق الأخرى، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

معارض أهلًا رمضان

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024

- بلغ سعر كيلو الأرز بـ35 جنيهًا.

- بلغ سعر عبوة جبنة كيلو جرام بـ 56 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدقيق 23 جنيهًا.

- سعر كيلو البلح يتراوح من 30 إلى 60 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو عين الجمل يسجل 280 جنيهًا.

- بلغ سعر لفة التمر هندي يسجل 37 جنيهًا.

معارض أهلًا رمضان

- بلغ سعر لفة قمر الدين يسجل 30 جنيهًا.

- سعر كيلو الزبيب يتراوح بين 140 إلى 180 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو السكر 27 جنيهًا.

- بلغ سعر 3 لتر زيت عافية بلاس بـ 295 جنيهًا.

- بلغ سعر لتر سعر زيت ثمرات بـ 85 جنيهًا.

- سعر كيس المكرونة كيلو جرام بـ 20 جنيهًا.

معارض أهلًا رمضان

- سعر زجاجة زيت قلية يتراوح ما بين 70 لـ 90 جنيهًا.

- سعر اللحوم السوداني بـ 290 جنيهًا.