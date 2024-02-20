شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك

سيارات المعاقين.. يبحث الكثير من المواطنين على طرق وخطوات وشروط الحصول على سيارة معاقين 2024 معفاة من الجمارك، بهدف التحرك بسهولة ويسر على الطريق.

شروط الحصول على سيارة معاقين

وأعلنت العديد من الشروط للحصول على السيارة معفاة من الجمارك:

أن يكون طالب السيارة مصري الجنسية.

لايقل سن الفرد المتقدم 18 سنة فأكثر.

تسجل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

لاتزيد السعة اللترية لا تزيد على 1600 cc.

يتوجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي

لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

احضار تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

تجهيز تقرير من المجلس الأعلى، ويشترط أن يكون محددا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة، إضافة إلى تحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

خطوات الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة

وقد وضعت الدولة مجموعة من الضوابط ليتمكن المتقدمون من إجراء الكشف الطبي لتسهيل الحصول على سيارة المعاقين معفاة من الجمارك.

وقد أنشأت المجالس الطبية المتخصصة، موقعا إلكترونيا جديدا يستقبل طلبات ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.

ابدأ بتسجيل للكشف الطبي من خلال الضغط على الرابط التالى ….

ثم تتوجه إلى وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات الحصول على سيارات المعاقين 2023

يجيب المتقدم للحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك على جميع البيانات الموجودة على الموقع، ومنها: (البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفة – التليفون).

- بعدها تحديد نوع الإعاقة طبقا للقانون (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض دم – أمراض قلب).

- ثم تحديد مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- إذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض ما، يقوم بتحديد البيانات التالية: (اسم ولي الأمر – الرقم القومي – صفته بالنسبة لحامل الطلب من ذوى الإعاقة).

- ثم اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- ثم اختيار الجمرك الذي يرغب المعاق في الحصول على السيارة منه.

- بعد ذلك، يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية التي قمت بتسجيلها في الخطوات السابقة، ويحدد مكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.