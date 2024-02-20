مصرع عامل بكرداسة والأمن يكشف خيوط الحادث

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع عامل بمنطقة كرداسة، وتبين أنه سقط فى حفرة، مما أدى لمصرعه، متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شاب فى منطقة أبو رواش بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل لقى مصرعه نتيجة سقوطه فى حفرة، حيث فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة «5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر، 6 أجهزة بلاى ستيشن، 20 ذراع "بلاى ستيشن"» من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب كسر الباب.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.